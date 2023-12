Aehr Test Aktie: Anleger aufgepasst!

Die Aehr Test-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite der Aehr Test-Aktie mit 34,41 Prozent mehr als 28 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche liegt die Rendite mit 10,89 Prozent deutlich darüber, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Stimmung rund um die Aehr Test-Aktie wird als "Gut" eingestuft, da die Kommentare in den sozialen Medien überwiegend positiv waren, obwohl in letzter Zeit hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden. Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 54,62, was als "Neutral" bewertet wird, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, liegt bei 39 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt erhält die Aehr Test-Aktie also eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik, ein "Gut"-Rating in Bezug auf die Branchenvergleich Aktienkurs und eine "Neutral"-Bewertung hinsichtlich des Relative Strength Index.