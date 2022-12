Ägyptens IT-Offshoring- und Business-Services-Sektor verzeichnet eine starke Wachstumsdynamik mit 29 neuen Vereinbarungen mit multinationalen Technologieunternehmen

Kairo (ots/PRNewswire) -In Kairo fand eine Unterzeichnungszeremonie zwischen der ITIDA und 29 globalen Unternehmen statt, die das anhaltende Vertrauen in den ägyptischen Offshoring- und Outsourcing-Sektor unter Beweis stellte.Die Abkommen, die in Anwesenheit des ägyptischen Premierministers unterzeichnet wurden, schaffen mehr als 34.000 exportorientierte Arbeitsplätze.Ägypten wird als attraktives Mittelmeerzentrum angesehen und ist aufgrund seines erstklassigen Offshoring-Status für viele Unternehmen ein beliebtes Ziel. Das Land hat in den letzten Jahren mit zahlreichen Investitionen in diesem Sektor bewiesen, dass es ein weltweit führendes Zentrum für Offshoring und Outsourcing im IT-Berich ist. Das Vertrauen multinationaler Partner in Ägyptens hochqualifizierten Talentpool wird heute durch eine Unterzeichnungszeremonie der Information Technology Industry Development Agency (ITIDA) unterstrichen, die Ägyptens Position als führendes globales Offshoring- und Outsourcing-Zentrum festigt.Die feierliche Unterzeichnung von 29 Verträgen mit großen IT-Offshoring- und Geschäftsprozessdienstleistern fand im Beisein des ägyptischen Premierministers Dr. Mostafa Madbouly sowie des Ministers für Kommunikation und Informationstechnologie, Dr. Amr Talaat, im Sultan Hussein Kamel Palast in Kairo, einem der historischsten Juwelen Ägyptens, statt.Dr. Amr Talaat, Minister für Kommunikation und Informationstechnologie, lobte die mit 29 multinationalen Unternehmen unterzeichneten Vereinbarungen, die über 35 globale Lieferzentren mit einem Exportwert von 1 Milliarde US-Dollar jährlich mehr als 34 Tausend exportorientierte Arbeitsplätze schaffen. „Diese Vereinbarungen spiegeln das günstige Geschäftsumfeld Ägyptens und das Vertrauen der multinationalen Unternehmen in unsere qualifizierten lokalen Talente wider",kommentierte Talaat.S.E. Talaat unterstrich das Potenzial Ägyptens als nächste große Drehscheibe für digitale und hochwertige Dienstleistungen, dank der ständigen Bemühungen, die Wettbewerbsfähigkeit Ägyptens in der Offshoring-Industrie zu steigern. „Mit seiner einzigartigen zentralen Lage an der Kreuzung von drei Kontinenten bietet Ägypten eine resiliente, qualitativ hochwertige digitale Infrastruktur und einen unterstützenden Rechtsrahmen, der mit dem schnellen Wachstum der Weltwirtschaft Schritt hält",fuhr er fort. „Unser reichhaltiges Angebot an technischen Talenten steht zu sehr wettbewerbsfähigen Kosten bereit und verfügt über nachweisliche Erfahrung in der Erbringung von Geschäftsdienstleistungen für globale Unternehmen in mehr als 100 Ländern und 20 verschiedenen Sprachen", erklärte Talaat.Die ägyptische Offshoring-Branche erlebt eine noch nie dagewesene Wachstumsdynamik. Das Land genießt viele Wettbewerbsvorteile, die seinen Ruf als günstiges globales Offshoring-Ziel begründet haben. Die vielfältigen IT- und digitalen Dienstleistungen, die Vielzahl an Talenten, die Wettbewerbsfähigkeit bei den Kosten, die robusten Geschäftsabläufe und die Unterstützung durch die Regierung gehören zu den einzigartigen Vorteilen Ägyptens, die globale Unternehmen dazu ermutigen, ihre globalen Aktivitäten zu starten und zu erweitern.Amr Mahfouz, CEO der ITIDA, sagte: „Wir sind begeistert, dass wir so viele Geschäftsvereinbarungen mit globalen Technologieunternehmen unterzeichnen konnten. Das zeigt, wie stark der ägyptische IT-Sektor ist, um neue Unternehmen zu gewinnen und bestehende Beziehungen zu festigen. Die aktuellen geopolitischen Risiken haben zu großen Herausforderungen und Serviceunterbrechungen an den wichtigsten Lieferstandorten geführt, kombiniert mit dem weltweit bestehenden Mangel an Talenten. Aber durch unsere Mission, die Entwicklung des Technologiesektors in Ägypten zu unterstützen, hat ITIDA den Akteuren der Branche geholfen, sich gut zu positionieren und mit hochqualifizierten, zuverlässigen Talenten zu versorgen, was Ägypten zur besten Option für multinationale Unternehmen macht, die ihr Geschäft ins Ausland verlagern (Offshoring) bzw. auslagern (Outsourcing) wollen.„Die ITIDA investiert weiterhin stark in den Aufbau digitaler und sozialer Kompetenzen unseres großen Talentpools. Dabei liegt der strategische Schwerpunkt auf der Entwicklung der Fähigkeiten des Landes in den hochwertigen Dienstleistungen, einschließlich Engineering, Forschung und Entwicklung (ER&D), Embedded Software und Elektronikdesign. Diese jüngste Runde von Geschäftsabschlüssen wird einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass ITIDA die Ziele der Strategie ‚Digital Egypt' für die Offshoring-Industrie erreicht, die darauf abzielt, die Exporteinnahmen zu vervielfachen und hochwertige Arbeitsplätze für unsere qualifizierten einheimischen Talente zu schaffen", fügte Mahfouz hinzu.Der Wert der ägyptischen digitalen Exporte wird jährlich um 1 Milliarde US-Dollar steigen, was einen deutlichen Zuwachs zu den derzeitigen Exporteinnahmen von 4,9 Milliarden US-Dollar bedeutet. Darüber hinaus umfassen die Vereinbarungen sowohl neue Partnerschaften mit führenden Technologieunternehmen, die zum ersten Mal globale Lieferzentren einrichten, als auch Erweiterungen bestehender erfolgreicher Geschäftsbeziehungen, die den Umfang der Aktivitäten in Ägypten verdreifachen werden.Capgemini, Evolvice, Nortal, PWC, Tech Mahindra und Trimetis sind zum ersten Mal in diesem Land vertreten. Zu den führenden Unternehmen, die ihr derzeitiges Geschäft ausbauen, gehören Advansys ESC, Amazon, ATOS, IBM Ägypten, Microsoft, Majid Al Futtaim Global Solutions, Majorel, MEAPAL, Concentrix, MicroWize Technology, CrossWorkers, Dell Technologies, PepsiCo, Expleo, SEITECH Solutions, Honeywell, Sitel Group, Sutherland, Webhelp, SYS Misr for Information Technology Services, Pixelogic, Valeo und Vodafone Intelligent Solutions.Die 34.000 neuen Arbeitsplätze werden sich auf verschiedene Exportsektoren verteilen, darunter 21.000 im Bereich der Geschäftsprozessdienstleistungen (Contact Centers und Shared Services Centers), 10.500 im Bereich der IT-Dienstleistungen und 3.000 im Bereich Engineering, Forschung und Entwicklung (ER&D).Die Unterzeichnung des Abkommens steht im Einklang mit dem Mandat und den strategischen Zielen der ITIDA, mehr ausländische Investitionen im IT-Sektor zu fördern, Ägyptens digitale Exporte zu steigern und mehr Arbeitsplätze im Offshoring-Sektor zu schaffen. Im vergangenen Februar hat die Information Technology Industry Development Agency (ITIDA) die Digital Egypt Strategy for Offshoring (2022-2026) (https://itida.gov.eg/English/Programs/Digital-Egypt-Strategy-for-Offshoring-Industry-2022-2026/Pages/default.aspx) ins Leben gerufen, um weiteres Wachstumspotenzial in der Branche zu erschließen, basierend auf einer gründlichen und objektiven Studie des ägyptischen Marktes und der globalen Nachfrage.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1960094/ITIDA_Signing_Ceremony.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/agyptens-it-offshoring--und-business-services-sektor-verzeichnet-eine-starke-wachstumsdynamik-mit-29-neuen-vereinbarungen-mit-multinationalen-technologieunternehmen-301692468.htmlPressekontakt:Mostafa Gabr,mgabr@itida.gov.eg,+20 100 588 4622Original-Content von: Information Technology Industry Development Agency (ITIDA), übermittelt durch news aktuell