Ägypten kritisiert Israels Vorgehen nach Hamas-Großangriff

KAIRO (dpa-AFX) - Ägypten hat Israels Reaktion auf den Großangriff der islamistischen Hamas vor einer Woche scharf kritisiert. Die israelische Reaktion gehe über das Recht auf Selbstverteidigung hinaus und komme einer "kollektiven Bestrafung" gleich, sagte der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi am Sonntag bei einem Treffen mit dem US-Außenminister Antony Blinken. Eine Verzögerung bei der Suche nach Lösungen der Krise werde zu mehr Opfern führen, so Al-Sisi. Es sei sehr wichtig, Spannungen abzubauen und die Lieferung von Hilfsgütern in den abgeriegelten Gazastreifen zu erleichtern. Ägypten bemühe sich überdies, andere Parteien davon abzuhalten, in den Konflikt einzugreifen.

Terroristen im Auftrag der im Gazastreifen herrschenden Islamistenorganisation Hamas hatten vor einer Woche ein Massaker unter israelischen Zivilisten in Grenzorten und auf einem Musikfestival angerichtet. Israel reagierte mit massiven Luftangriffen in dem dicht besiedelten Küstenstreifen.

Blinken ist in der Nahost-Region, um über den Konflikt Israels mit der Hamas zu sprechen. Am Sonntagvormittag hatte er sich bereits mit dem saudischen Kronprinz Mohammed bin Salman in Riad getroffen. Saudi-Arabien und die USA haben demnach ihr gemeinsames Engagement für den Schutz der Zivilbevölkerung und für die Förderung der Stabilität im gesamten Nahen Osten und darüber hinaus betont./arj/DP/he