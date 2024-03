Aegon Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Die technische Analyse der Aegon-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 4,96 EUR verläuft. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 5,53 EUR aus dem Handel ging, was einem Abstand von +11,49 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 5,41 EUR, was einer Differenz von +2,22 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich ein "Gut"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Aegon keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder in den sozialen Medien noch in der Diskussion gibt es Auffälligkeiten, weshalb dieses Kriterium als "Neutral" bewertet wird.

Auch die Anlegerstimmung spielt eine Rolle bei der Bewertung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen, was dazu führt, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der aktuelle RSI-Wert von 20,61 deutet darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist, was als "Gut" eingestuft wird. Auf der Basis des RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 43, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung des RSI als "Gut".

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Aegon-Aktie, wobei die technische Analyse ein "Gut" ergibt, das Sentiment und die Anlegerstimmung jedoch als "Neutral" eingestuft werden.

