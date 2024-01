Aeglea BioTherapeutics Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und liefert wichtige Informationen aus der technischen Analyse. Bei Spyre Therapeutics wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 1,97 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Spyre Therapeutics-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Ebenso ist der RSI25 auf 25-Tage-Basis mit einem Wert von 28,63 im überverkauften Bereich, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält Spyre Therapeutics insgesamt eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 10,5 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 21,4 USD +103,81 Prozent über diesem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 14,37 USD eine Abweichung von +48,92 Prozent, was erneut zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Spyre Therapeutics insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich ein Verhältnis von 0 zwischen Dividende und Aktienkurs, was zu einer negativen Differenz von -2,47 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Biotechnologie" führt. Daher erhält Spyre Therapeutics von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Die Einschätzungen der Analysten für Spyre Therapeutics zeigen aus den letzten zwölf Monaten 3 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Die durchschnittliche Empfehlung der Analysten für die Aktie aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Gut" (3 positive, 0 neutrale, 0 negative Einschätzungen). Das durchschnittliche Kursziel auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 35,67 USD, was einer potentiellen Steigerung um 66,67 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie von Spyre Therapeutics insgesamt eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.