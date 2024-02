Aeglea BioTherapeutics Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Die technische Analyse von Spyre Therapeutics zeigt, dass sich die Aktie in einem gemischten Trend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 13,61 USD, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 20,48 USD liegt, was zu einer positiven Bewertung führt. Jedoch liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 22,04 USD, was unter dem Schlusskurs liegt und zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich ebenfalls gemischt. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Kommentare abgegeben, während in den letzten Tagen negative Themen überwogen. Dies führt zu einer neutralen Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die Dividendenrendite von Spyre Therapeutics liegt bei 0 %, was 2,54 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Spyre Therapeutics in den letzten 7 Tagen überkauft war, was zu einer negativen Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Tage zeigt jedoch eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit eine negative Bewertung für die Aktie von Spyre Therapeutics.