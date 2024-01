Aegis Brands Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien gegenüber Aegis Brands war in den letzten Tagen größtenteils negativ. Es gab keine positiven Diskussionen, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Aegis Brands daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.

Es wurden keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen festgestellt. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Aegis Brands derzeit bei 0,36 CAD. Da der Aktienkurs selbst bei 0,28 CAD lag, hat sich ein Abstand von -22,22 Prozent ergeben. Auch der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt mit einem Niveau von 0,31 CAD eine Differenz von -9,68 Prozent, was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Schlecht".

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength-Index (RSI) für Aktien, der das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen misst. Der aktuelle RSI-Wert von 60 zeigt an, dass die Aegis Brands weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 52, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die RSI somit die Einstufung "Neutral".