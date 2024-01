Aegis Brands Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Die technische Analyse der Aegis Brands-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,36 CAD liegt. Dieser Wert liegt nur leicht über dem letzten Schlusskurs von 0,35 CAD, was einen Unterschied von -2,78 Prozent bedeutet. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt dieser bei 0,3 CAD, was einem Anstieg von +16,67 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs entspricht. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Aegis Brands-Aktie daher mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage hat einen Wert von 23, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI der letzten 25 Tage bei 42,86, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Aegis Brands.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden, weshalb die Bewertung in diesem Bereich als "Neutral" erfolgt. Auch die Anleger-Stimmung wird als "Neutral" bewertet, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien festgestellt wurden.

Insgesamt ergibt sich daher bei der Analyse der Aegis Brands-Aktie eine "Neutral"-Bewertung.