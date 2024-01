Aegis Brands Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Die Aegis Brands wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,36 CAD, während der Kurs der Aktie (0,29 CAD) um -19,44 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 0,3 CAD, was einer Abweichung des Aktienkurses um -3,33 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Neutral"-Wert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die Stimmung rund um die Aktien von Aegis Brands wird als neutral eingestuft. Sowohl Analysten als auch Nutzer sozialer Plattformen bewerten die Kommentare und Befunde als neutral. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um Aegis Brands diskutiert, was zu einer neutralen Einstufung hinsichtlich der Stimmung führt.

Die Beurteilung des langfristigen Stimmungsbildes der Aktie von Aegis Brands ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Die Aktivität der Beiträge und die Rate der Stimmungsänderung wurden als durchschnittlich und gering bewertet, was zu demselben neutralen Fazit führt.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aegis Brands aktuell weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl für den RSI als auch für den RSI25 ergibt sich daher die Einstufung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich aus der technischen Analyse, der Stimmung und dem RSI eine neutrale Bewertung der Aktie von Aegis Brands.