Aegirbio Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Die technische Analyse betrachtet die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Anhand des RSI bewegt sich die Aegirbio derzeit mit einem Wert von 42,22 in einem neutralen Bereich, weder überkauft noch überverkauft. Die Einstufung für dieses Signal lautet daher "Neutral". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgeweitet (RSI25), ergibt sich ein Wert von 60 für die Aktie, was darauf hindeutet, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Entsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis ebenfalls "Neutral". Insgesamt ergibt sich für die RSI somit eine "Neutral"-Einstufung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend neutral. An zwei Tagen war die Stimmung positiv, es wurden jedoch keine negativen Diskussionen verzeichnet. Größtenteils waren die Anleger an insgesamt zehn Tagen neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Aegirbio diskutiert. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie daher als "Neutral". Zusammenfassend ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen nahm ab, was zu einem geringen Interesse der Anleger führt. Basierend auf diesen Faktoren erhält die Aegirbio-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Aegirbio-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,1 SEK. Der letzte Schlusskurs von 0,733 SEK weicht somit um -33,36 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,83 SEK) weist eine Abweichung von -11,69 Prozent auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aegirbio-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.