Aegirbio Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Die Aegirbio-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 1,5 SEK für den Schlusskurs verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 1,17 SEK, was einem Unterschied von -22 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,93 SEK, und der letzte Schlusskurs liegt über diesem gleitenden Durchschnitt (+25,81 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aegirbio-Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf die Diskussionintensität in den sozialen Medien wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung im Sentiment und Buzz führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Beim Relative-Stärke-Index (RSI) liegt der RSI7 aktuell bei 17,45 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aegirbio-Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Ergebnisse, wobei auch hier die Aktie als überverkauft eingestuft wird und somit ein "Gut"-Rating erhält.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge in der Kommunikation. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für das Anleger-Sentiment.

Insgesamt ergibt sich somit für die Aegirbio-Aktie eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die technische Analyse, das Sentiment und den Buzz sowie das Anleger-Sentiment.