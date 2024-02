Aegirbio Aktie: Kann das wirklich sein?

Die Aktie von Aegirbio wird aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 1,19 SEK und einem Schlusskurs von 0,735 SEK am letzten Handelstag, was einem Unterschied von -38,24 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,94 SEK liegt mit einem Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-21,81 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt.

Die Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien zeigen hingegen eine mittlere Aktivität in Bezug auf Aegirbio und werden daher als "Neutral" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Neutral" Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Aegirbio ergibt eine Bewertung von "Schlecht" aufgrund eines überkauften 7-Tage-RSI von 80,71 Punkten, während der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Insgesamt wird Aegirbio aufgrund des Anleger-Sentiments und Diskussionen in den sozialen Medien als "Neutral" bewertet, da in den letzten beiden Wochen überwiegend neutrale Diskussionen verzeichnet wurden und keine besonders positiven oder negativen Themen in den letzten Tagen im Fokus der Anleger standen.