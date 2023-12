Aegirbio Aktie: Kann das wirklich sein?

Das Anleger-Sentiment für Aegirbio bleibt neutral, während das Interesse der Anleger in den letzten Tagen vor allem positiven Themen gilt. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie. Das Stimmungsbarometer zeigt an drei Tagen grün, jedoch konnten keine negativen Diskussionen verzeichnet werden. An insgesamt sechs Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Aktuell zeigt sich jedoch ein vorwiegend positives Interesse seitens der Anleger.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Aegirbio deutet auf eine "Schlecht"-Einstufung hin, da er mit 70,53 über dem neutralen Niveau liegt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, ergibt eine "Neutral"-Einschätzung mit einem Wert von 45,26. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die Aegirbio-Aktie einen 200-Tage-Durchschnitt von 1,6 SEK aufweist, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,944 SEK liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,92 SEK, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz erhält Aegirbio eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der durchschnittlichen Diskussionsintensität. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Änderungen und führt zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird Aegirbio daher mit einem "Schlecht"-Rating versehen.