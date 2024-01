Aegirbio Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die Aktie von Aegirbio wird sowohl von der Kommunikation im Netz als auch von der Anlegerstimmung neutral bewertet. Die Diskussionsintensität im Netz war in den vergangenen Monaten durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt.

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen in sozialen Medien überwiegend neutral über Aegirbio diskutiert. Die Anlegerstimmung wird daher ebenfalls als neutral eingestuft. Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs der Aegirbio-Aktie 1,12 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristig neutralen Einschätzung führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch 34,54 Prozent, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aegirbio-Aktie in den letzten 7 Tagen überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Über die letzten 25 Handelstage ist der RSI jedoch neutral, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt. Die Analyse der RSIs führt daher zu einem insgesamt schlechten Rating.

Insgesamt zeigt die Bewertung der verschiedenen Faktoren, dass die Aegirbio-Aktie derzeit neutral bewertet wird, wobei die technische Analyse zu einer insgesamt schlechten Einschätzung führt.