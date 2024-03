Aegean Airlines Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Derzeit ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aegean Airlines bei 5, was bedeutet, dass die Börse 5,93 Euro für jeden Euro Gewinn von Aegean Airlines zahlt. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche ist dies 74 Prozent weniger, was darauf hindeutet, dass der Titel unterbewertet ist und daher als "gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aegean Airlines-Aktie liegt derzeit bei 56, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einem "neutralen" Rating. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt im neutralen Bereich bei 52,91, was zu einer Gesamtbewertung von "neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs der Aegean Airlines 11,51 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 12,4 EUR erreicht hat. Dies führt zu einer positiven Bewertung von "gut". Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 11,99 EUR, was die Aktie mit einem Abstand von +3,42 Prozent als "neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "gut".

Das Anleger-Sentiment für Aegean Airlines zeigt keine starken positiven oder negativen Ausschläge in den sozialen Medien. Daher wird das Anleger-Sentiment insgesamt als "neutral" bewertet.