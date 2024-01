Aegean Airlines Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Die technische Analyse der Aegean Airlines-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 10,58 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 11,62 EUR lag, was einem Unterschied von +9,83 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage beträgt dieser 11,29 EUR, was zu einem Unterschied von +2,92 Prozent beim letzten Schlusskurs führt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Somit ergibt sich insgesamt für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schüttet Aegean Airlines im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 6,17 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 6,17 % ist. Daher wird der Ertrag als niedriger eingestuft und die Aktie erhält das Rating "Schlecht".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz zeigt die Auswertung, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität ergibt keine signifikante Abweichung von der Norm, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aegean Airlines-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aegean Airlines liegt bei 37,7, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 43, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich somit für die Aegean Airlines-Aktie in verschiedenen Kategorien ein "Neutral"-Rating.