Aegean Airlines Aktie: Immer mit der Ruhe

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während 70 bis 100 als "überkauft" gelten und alles dazwischen als neutral eingestuft wird. Der RSI der Aegean Airlines liegt bei 61,11 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 59,38 und deutet ebenfalls auf eine "neutral" Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamtbewertung daher als "neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Aegean Airlines derzeit bei 10,36 EUR. Da der Aktienkurs bei 11,06 EUR lag, ergibt sich ein Abstand von +6,76 Prozent, was zu einer Einstufung als "gut" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 10,99 EUR, was einer Differenz von +0,64 Prozent entspricht und somit zu einem "neutralen" Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "gut".

Hinsichtlich der Dividende weist Aegean Airlines im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 6,42 Prozentpunkte weniger ist als der übliche Durchschnitt von 6,42 %. Dies führt zu einer Einstufung als "schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im Vergleich zum Durchschnitt nicht signifikant höher oder niedriger, was ebenfalls zu einem "neutralen" Rating führt. Insgesamt erhält die Aegean Airlines-Aktie daher ein "neutral" Rating.