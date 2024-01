Aegean Airlines Aktie: Einfach nur Spitze!

Die Anlegerstimmung für Aegean Airlines bleibt überwiegend positiv, wie aus einer Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Tagen wurde hauptsächlich über positive Themen gesprochen, und es gab keine negativen Diskussionen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Stimmung führt. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Aegean Airlines daher eine "Gut"-Einschätzung von Seiten der Marktteilnehmer.

In Bezug auf die Dividende weist Aegean Airlines derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,34 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Aegean Airlines bei 10,46 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 11,26 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +7,65 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 11,12 EUR, was einer Distanz von +1,26 Prozent entspricht und zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält Aegean Airlines somit eine Gesamtnote von "Gut" in der technischen Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz blieben unverändert. Daher erhält Aegean Airlines in diesem Bereich eine Bewertung von "Neutral".

Insgesamt zeigt die Anlegerstimmung eine positive Einschätzung von Aegean Airlines, während die Dividendenrendite und das Sentiment in den sozialen Medien neutral bewertet werden.