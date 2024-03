Aegean Airlines Aktie: Aufschrei, garantiert!

Weitere Suchergebnisse zu "Legal & General Group":

Die Aktie der Aegean Airlines wurde in einer technischen Analyse betrachtet, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 11,45 EUR, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 12,44 EUR liegt (Unterschied +8,65 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 11,89 EUR, was einer ähnlichen Höhe des letzten Schlusskurses (+4,63 Prozent) entspricht. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Des Weiteren wurde die Stimmung rund um die Aktie von Aegean Airlines untersucht. Die Anzahl der Beiträge im Internet sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Stimmungsbild. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Aegean Airlines derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,48 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Zuletzt wurde die fundamentale Bewertung der Aktie vorgenommen. Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Fluggesellschaften) wird Aegean Airlines als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 5,93 liegt, was einem Abstand von 73 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 21,76 entspricht. Daraus resultiert eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.