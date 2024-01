Aega ASA Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Die Aega Asa wird technisch betrachtet derzeit als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,14 EUR, was einem Kurs von 0,178 EUR um +27,14 Prozent über diesem Trendsignal entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,14 EUR führt zu einer Einstufung als "Gut". Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Aega Asa. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität und Häufigkeit von Diskussionen zeigen, dass Aega Asa in etwa gleich häufig wie üblich diskutiert wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aega Asa-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 38, während der RSI der letzten 25 Handelstage mit 43,72 ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schüttet Aega Asa eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 5,52 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ausmacht. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".