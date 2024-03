Aega ASA Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Weitere Suchergebnisse zu "Tasty":

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Aega Asa ist insgesamt positiv. In den letzten zwei Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aega Asa-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,14 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,151 EUR liegt, was einer Differenz von +7,86 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 0,16 EUR, wobei der letzte Schlusskurs darunter liegt, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aega Asa-Aktie daher auf Basis der einfachen Charttechnik neutral bewertet.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Aega Asa beträgt aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -4,87 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche führt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik von Aega Asa eine schlechte Bewertung von Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei Aega Asa bei 57,14 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 58,42 für 25 Tage. Dies führt insgesamt zu einer neutralen Bewertung des Aktienkurses.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung der Aega Asa-Aktie basierend auf der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse, der Dividendenpolitik und dem Relative Strength Index.