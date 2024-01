Aeeris Aktie: Das darf nicht passieren!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Aeeris wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 100 Punkten, was bedeutet, dass die Aeeris-Aktie überkauft ist, und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 62,5, was darauf hinweist, dass Aeeris weder überkauft noch -verkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Aeeris daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurde Aeeris in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Neutral".

In den Social Media gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Aeeris. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war unwesentlich mehr oder weniger als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Aeeris-Aktie mit -21 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 0,09 AUD auf, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Insgesamt wird der Kurs der Aeeris-Aktie als "Schlecht" eingestuft, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.