Aeeris Aktie: Schlechte Nachrichten!

Die Anleger-Stimmung bei Aeeris in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral, basierend auf den Meinungen der letzten zwei Wochen. Es gab weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu einer „Neutral“-Einschätzung führt. Die Bewertung der Redaktion hinsichtlich des Sentiments und Buzz ist ebenfalls „Neutral“, da keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Aeeris in den sozialen Medien festzustellen war.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aeeris-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,1 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,082 AUD eine Abweichung von -18 Prozent aufweist - eine „Schlecht“-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen weist eine Abweichung von -8,89 Prozent auf, was zu einer weiteren „Schlecht“-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aeeris liegt bei 80, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit eine „Schlecht“-Bewertung zur Folge hat. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 72, was ebenfalls als Indikator für eine überkaufte Situation betrachtet wird und zu einer weiteren „Schlecht“-Einstufung führt.

Insgesamt erhält die Aeeris-Aktie somit sowohl in der Anleger-Stimmung als auch in der technischen Analyse eine „Neutral“- bzw. „Schlecht“-Bewertung.