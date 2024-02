Aeeris Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die technische Analyse von Aeeris-Aktien zeigt, dass trendfolgende Indikatoren darauf hindeuten, ob sich das Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,1 AUD, was einen deutlichen Abwärtstrend von 18 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 0,082 AUD bedeutet. Auf Basis dieser Analyse erhält Aeeris eine "Schlecht"-Bewertung. Im Vergleich dazu liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 0,08 AUD, was einer geringfügigen Steigerung von 2,5 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie auf dieser Basis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Das Sentiment und der Buzz um Aeeris lassen auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung schließen. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was eine weitere "Neutral"-Einstufung ergibt.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren vor allem neutral. Somit wird auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Einstufung für Aeeris vorgenommen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Aeeris liegt auf 7-Tage-Basis bei 50 Punkten, was auf einen neutralen Zustand hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 41,67 eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält das Aeeris-Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.