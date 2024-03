Aecon Aktie: Das ist beeindruckend!

Der Aktienkurs von Aecon hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 42,94 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Bauwesen-Branche im Durchschnitt nur um 0,96 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +41,98 Prozent für Aecon bedeutet. Auch im Industrie-Sektor konnte Aecon mit einer mittleren Rendite von 0,08 Prozent im letzten Jahr um 42,86 Prozent über dem Durchschnittswert liegen. Diese starke Performance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich feststellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Aecon-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt aktuell 30, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 37,15 und zeigt somit ebenfalls keine Über- oder Unterbewertung, weshalb die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Aecon-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 12,25 CAD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 16,14 CAD, was einem Unterschied von +31,76 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt (14,34 CAD) liegt der letzte Schlusskurs mit einem Unterschied von +12,55 Prozent darüber, weshalb auch hier die Aecon-Aktie ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt erhält die Aktie somit für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Im fundamentalen Bereich weist Aecon ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,15 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der Durchschnitt in der Branche "Bauwesen" beträgt 31, wodurch Aecon aktuell um 62 Prozent unter diesem Durchschnitt liegt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut"-Rating.