Aecon Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die Aecon-Aktie zeigt laut einer aktuellen technischen Analyse positive Signale. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 12,37 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 16,27 CAD liegt, was einer Abweichung von +31,53 Prozent entspricht und somit als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (14,78 CAD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+10,08 Prozent), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammen ergibt sich somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating für die Aecon-Aktie.

Beim Relative-Stärke-Index (RSI) liegt der RSI7 aktuell bei 73,33 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt hingegen bei 28,21, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aecon-Aktie daher ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch die Diskussionen rund um den Wert waren hauptsächlich positiv, was die positive Anleger-Stimmung bestärkt und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Aecon eine Dividendenrendite von 5,34 % aus, was 2,95 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" aufgrund des höheren möglichen Mehrgewinns im Vergleich zum Branchendurchschnitt.