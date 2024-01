Aecon Aktie: Was war das denn?

Die Analyse der Aktie von Aecon zeigt gemischte Signale in Bezug auf die verschiedenen Bewertungsfaktoren. In Bezug auf den Sentiment und Buzz im Netz zeigt sich eine geringe Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt nahezu unverändert, was als "Neutral"-Einstufung interpretiert wird. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Wertung.

Die Analyse der Analysten hingegen bewertet die Aecon-Aktie aktuell als "Gut". In den letzten zwölf Monaten wurden 6 positive, 6 neutrale und keine negativen Bewertungen abgegeben. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 2,17 Prozent hin, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aecon liegt aktuell bei 29, was im Branchenvergleich durchschnittlich ist. Damit erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung aus fundamentaler Sicht.

Die Dividendenrendite von Aecon beträgt 6,06 Prozent, was 3,53 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Aecon-Aktie, mit unterschiedlichen Bewertungen aufgrund der verschiedenen Analysekriterien.