Aecon Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

In den letzten Tagen war die Stimmung in den sozialen Netzwerken hauptsächlich positiv. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger auch verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Aecon unterhalten. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut". Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Aecon mit einer Rendite von 7,94 Prozent mehr als 6 Prozent darüber. Die "Bauwesen"-Branche erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 4,49 Prozent. Auch hier liegt Aecon mit 3,45 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie von Aecon als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 6 Gut, 6 Neutral, 0 Schlecht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Aecon vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 13,35 CAD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 11,38 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 11,99 CAD beträgt, was einer "Gut"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Gut".

Eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie spielt auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Aecon zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität änderte sich stark aufgrund einer erhöhten Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete in diesem Zeitraum eine positive Änderung, was wiederum zu einer "Gut"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.