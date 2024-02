Aecon Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Die Analystenbewertung für die Aktie der Aecon zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten 6 positive, 5 neutrale und keine negativen Bewertungen vergeben wurden, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Im letzten Monat gab es 0 positive, 2 neutrale und keine negativen Bewertungen, was zu einer kurzfristigen Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 14,43 CAD, was eine erwartete Kursentwicklung von 2,57 Prozent bedeutet, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Aecon schüttet derzeit eine höhere Dividende aus als der Branchendurchschnitt im Bauwesen, was zu einer positiven Bewertung der Dividendenpolitik der Aktie führt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite der Aecon-Aktie um 27,89 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Aecon als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 29,73 insgesamt 3 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Bauwesen. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie ebenfalls eine positive Bewertung.