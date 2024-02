Aecon Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Aecon-Aktie liegt der RSI7 aktuell bei 86,67 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine neutralere Bewertung, da Aecon auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält das Aecon-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf den RSI.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Aecon-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 12,09 CAD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 13,81 CAD, was einen Unterschied von +14,23 Prozent bedeutet. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert und liegt bei 13,44 CAD, was einer ähnlichen Höhe (+2,75 Prozent) entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Aecon daher für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aecon mit einem Wert von 29,73 deutlich günstiger ist als das Mittel in der Branche "Bauwesen". Das Branchen-KGV liegt bei 31,13, wodurch sich ein Abstand von 4 Prozent ergibt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Aecon eine Dividendenrendite von 5,34 Prozent auf, was über dem Branchendurchschnitt von 2,41 Prozent liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.