Aecon Aktie: Gigantischer Hammer!

Die Analysteneinschätzungen für die Aktie von Aecon aus den letzten zwölf Monaten zeigen, dass 6 Gut, 5 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen vorliegen, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. In der kürzeren Frist gab es innerhalb eines Monats 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einschätzungen, was zu einer aktuellen Bewertung als "Neutral" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für diese Aktie liegt bei 14,43 CAD, was einen Anstieg um 4,5 Prozent vom letzten Schlusskurs (13,81 CAD) bedeuten würde und somit zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Aecon mit einer Dividendenrendite von 5,34 Prozent derzeit über dem Branchendurchschnitt der "Bauwesen"-Branche, der bei 2,41 liegt. Dies führt zu einer Differenz von +2,93 Prozent und einer "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass Aecon mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 29,73 deutlich günstiger bewertet ist als der Branchendurchschnitt von 31,13 und daher als unterbewertet eingestuft wird. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung.

Im Branchenvergleich Aktienkurs zeigt sich, dass Aecon in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 35,96 Prozent erzielt hat, was mehr als 33 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt. Auch im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche, die eine mittlere Rendite von 5,04 Prozent erzielt hat, liegt Aecon mit 30,93 Prozent deutlich darüber, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.