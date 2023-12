Aecom Aktie: Was für eine Niederlage!

Die Aktie von Aecom zeigt gemischte Signale in Bezug auf Sentiment und Buzz. Die Diskussionsintensität war in den letzten Monaten gering, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war weitgehend neutral, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führte.

In der technischen Analyse zeigt sich jedoch ein positiver Trend. Der aktuelle Kurs liegt 9,94 Prozent über dem GD200 und 8,58 Prozent über dem GD50, was als "Gut"-Signal interpretiert wird.

Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral, mit überwiegend negativen Themen in den letzten Tagen. Dies führte zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung.

Die Analysten sind hingegen optimistischer gestimmt, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 100,5 USD, was auf eine positive Entwicklung von 8,59 Prozent hinweist.

Insgesamt ergibt sich eine gemischte Einschätzung der Aecom-Aktie, wobei die technische Analyse positiver ausfällt als das Anleger-Sentiment und die Analysteneinschätzung.