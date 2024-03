Aecom Aktie: Hammer Entwicklung!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er wird verwendet, um das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) auf eine Skala von 0 bis 100 zu normieren. Bei Aecom liegt der RSI bei 15,45, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 33,48, was zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung von "Gut".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Aecom ist insgesamt positiv. Allerdings dominierten in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen in den Diskussionen, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Nach fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aecom bei 46,38, was unter dem Branchendurchschnitt von 58,45 liegt. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft.

Die Analysten haben Aecom in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 2 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen versehen, was zu einer langfristig positiven Einschätzung führt. Kurzfristig wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 105 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 7,57 Prozent bedeutet. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten eine positive Einschätzung für die Aktie von Aecom.