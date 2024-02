Aecom Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Der Aktienkurs von Aecom liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor um 0,6 Prozent niedriger, was mehr als 244 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Bauwesen-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 408,09 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Aecom mit 407,49 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividenden schüttet Aecom derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Bauwesen, mit einem Unterschied von 16,65 Prozentpunkten (0,97 % gegenüber 17,62 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Bei der technischen Analyse zeigt eine Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Aecom-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen einen Wert von 85,43 USD, was nahe dem aktuellen Schlusskurs (88,11 USD) liegt (Unterschied +3,14 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Bei Verwendung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (90,05 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,15 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Aecom-Aktie erhält somit insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aecom bei 46, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 33,29 für die Bauwesen-Branche eine Überbewertung um etwa 41 Prozent bedeutet. Aus fundamentaler Sicht erhält Aecom daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.