Aecom Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Im vergangenen Jahr haben Analysten insgesamt vier positive Bewertungen für Aecom abgegeben, während neutral und negativ keine Bewertungen vergeben wurden. Dies führt zu einer langfristigen Gesamtbewertung von "Gut" durch institutionelle Analysten. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen von Seiten der Analysten. Der aktuelle Kurs der Aecom liegt bei 88,72 USD, basierend darauf erwarten die Analysten eine Steigerung um 13,28 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 100,5 USD. Diese Entwicklung wird als positiv angesehen und führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" durch institutionelle Analysten.

Die Stimmung und das öffentliche Interesse an Aktien sind wichtige Faktoren, die neben den Analysen von Banken berücksichtigt werden müssen. Die Anzahl der Beiträge und die Veränderung der Stimmung im Internet geben Aufschluss über das langfristige Stimmungsbild. Bei Aecom zeigt die hohe Anzahl an Beiträgen eine starke Aktivität, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Aecom ist ebenfalls positiv, was zu einer insgesamt guten Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Aecom von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen diskutiert. Die Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung ist daher "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Bewertung der Ertragskraft eines Unternehmens. Das aktuelle KGV von Aecom beträgt 47, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Bauwesen" als überbewertet angesehen wird. Aufgrund dieser fundamentalen Gesichtspunkte erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Schlecht" von der Redaktion.