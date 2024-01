Aecom Aktie: Aufgepasst!

Das Unternehmen Aecom wird von Analysten als überbewertet eingestuft, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 47,09 im Vergleich zum Branchen-KGV von 31,31. Dies ergibt einen Abstand von 50 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war größtenteils positiv, mit positiven Diskussionen an 11 Tagen im Vergleich zu nur zwei Tagen mit überwiegend negativer Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen haben Anleger ebenfalls verstärkt positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen diskutiert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt erhöhte Aktivität in Bezug auf Aecom, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung gezeigt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Im Branchenvergleich zeigt Aecom eine Rendite von 9,93 Prozent in den letzten 12 Monaten, was mehr als 1370 Prozent unter dem Durchschnitt der "Bauwesen"-Branche liegt, die eine Rendite von 2307,57 Prozent erzielt hat. Aufgrund dieser Entwicklung erhält Aecom ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.