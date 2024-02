Aecc Aviation Power Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Das Internet hat eine große Macht, wenn es um die Verstärkung oder sogar die Umkehrung von Stimmungen geht. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Im Falle von Aecc Aviation Power haben wir eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen und daher das Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aecc Aviation Power-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 37,82 CNH lag. Der letzte Schlusskurs von 33,26 CNH weicht um -12,06 Prozent ab, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich ein ähnliches Rating, nämlich "Neutral".

Im Branchenvergleich erzielte Aecc Aviation Power eine Performance von -25,58 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche eine Underperformance von -5,04 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Performance mit einer Unterperformance von 6,24 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aecc Aviation Power-Aktie in den letzten 7 Tagen als überverkauft eingestuft wird, was ein "Gut"-Rating bedeutet. Der RSI der letzten 25 Handelstage führt jedoch zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs daher ein "Gut"-Rating für die Aktie von Aecc Aviation Power.