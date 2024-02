Aecc Aviation Power Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Der Aktienkurs von Aecc Aviation Power verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -25,58 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche im Durchschnitt um -20,54 Prozent, was einer Underperformance von -5,04 Prozent für Aecc Aviation Power entspricht. Der "Industrie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -19,34 Prozent im letzten Jahr, wobei Aecc Aviation Power um 6,24 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führte die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität bei Aecc Aviation Power festgestellt. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien war gering, und die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete kaum Veränderungen. Das langfristige Stimmungsbild wird daher insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI-Wert der letzten 7 Tage für die Aecc Aviation Power-Aktie beträgt aktuell 18, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist hingegen weniger volatil und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für Aecc Aviation Power.

Die Anleger-Stimmung bei Aecc Aviation Power in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den letzten beiden Wochen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt "Schlecht" Einschätzung führt. Die Analyse aus den sozialen Medien ergab 2 "Schlecht"- und 0 "Gut"-Signale, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung bei Aecc Aviation Power.