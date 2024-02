Aecc Aviation Power Aktie: Hilfe!

Der gleitende Durchschnittskurs der Aecc Aviation Power liegt derzeit bei 37,68 CNH, während die Aktie selbst auf 33,72 CNH gefallen ist. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von -10,51 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der GD50 derzeit bei 33,81 CNH, was einer Distanz von -0,27 Prozent entspricht und somit als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

In den letzten Wochen wurde keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Aecc Aviation Power festgestellt. Die Stimmung in den sozialen Medien wird als "Neutral" bewertet, da keine auffälligen Veränderungen festgestellt wurden. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt wird Aecc Aviation Power für dieses Kriterium daher als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aecc Aviation Power liegt bei 25,56, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 49 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

In den letzten beiden Wochen wurde Aecc Aviation Power von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Auch die Themen rund um den Wert waren überwiegend negativ. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Zusätzlich wurden 5 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Schlecht"-Einstufung für Aecc Aviation Power.