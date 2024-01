Aecc Aero Science Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Der Aktienkurs von Aecc Aero Science And hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,76 Prozent erzielt, was 1,39 Prozent über dem Durchschnitt (1,37 Prozent) für Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt 1,44 Prozent, wobei Aecc Aero Science And aktuell 1,32 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aecc Aero Science And aktuell mit einem Wert von 87,94 als überkauft gilt. Daher wird dieses Signal als "Schlecht" eingestuft. Die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 58, was darauf hinweist, dass der Titel weder als überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Aecc Aero Science And besonders positiv diskutiert, wobei an 11 Tagen die Diskussion von positiven Themen geprägt war. An einem Tag überwog hingegen die negative Kommunikation. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Gut" eingestuft, obwohl tiefergehende Analysen ergeben haben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Aecc Aero Science And auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Aecc Aero Science And aktuell bei 20,79 CNH verläuft. Der Aktienkurs selbst ging bei 17,81 CNH aus dem Handel, was einen Abstand von -14,33 Prozent aufgebaut hat, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) hat derzeit ein Niveau von 18,98 CNH angenommen, was einer Differenz von -6,16 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Insgesamt ergibt sich demnach ein Gesamtbefund von "Schlecht" auf Basis der beiden Zeiträume.