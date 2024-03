Aecc Aero Science Aktie: Jetzt geht’s rund!

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat. Daher wird dieser Punkt als "Gut" bewertet. Auch die Diskussionsintensität deutet darauf hin, dass die Aktie mehr Aufmerksamkeit erhalten hat als üblich, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aecc Aero Science And-Aktie somit ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich zeigte die Aktie von Aecc Aero Science And in den letzten 12 Monaten eine Performance von -23,86 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche eine Underperformance von -4,84 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Rendite des "Industrie"-Sektors lag die Aktie 5,42 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Diskussionen in sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Meinungen rund um die Aecc Aero Science And-Aktie insgesamt positiv sind. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist, zumal auch fünf Handelssignale auf eine positive Bewertung hindeuten.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 19,83 CNH lag, während der letzte Schlusskurs bei 17,68 CNH liegt, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aecc Aero Science And-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.