Aecc Aero Science Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Der Sentiment und Buzz rund um eine Aktie sind wichtige Maßstäbe für die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet. Bei Aecc Aero Science And zeigt die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Aecc Aero Science And-Aktie ein Durchschnitt von 21,05 CNH für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 18,83 CNH, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 19,22 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite von Aecc Aero Science And mit 2,76 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie"). Auch im Vergleich zur "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche liegt die Rendite von Aecc Aero Science And mit 3,83 Prozent deutlich darüber, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Aecc Aero Science And weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI führen zu dieser Bewertung.

Insgesamt erhält die Aktie von Aecc Aero Science And in der langfristigen Stimmungsbildanalyse die Note "Gut", während die einfache Charttechnik und der Relative Strength Index zu einer "Neutral"-Bewertung führen.

