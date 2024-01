Aecc Aero Science Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Aecc Aero Science And liegt derzeit bei 20,79 CNH, was zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht" führt. Dies ergibt sich daraus, dass der Aktienkurs selbst bei 17,81 CNH lag und damit einen Abstand von -14,33 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 18,98 CNH, was einer Differenz von -6,16 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich für die Aktie der Gesamtbefund "Schlecht" auf Basis dieser beiden Zeiträume.

Hinsichtlich des Aktienkurses im Branchenvergleich hat die Aktie eine Rendite von 2,76 Prozent erzielt, was 1,39 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" (1,37 Prozent) liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" (1,44 Prozent) liegt die Aktie mit 1,32 Prozent darüber. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt auf dieser Ebene als "Neutral" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie wurden anhand des langfristigen Stimmungsbildes unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Dabei zeigt sich eine starke Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch kaum Änderungen auf, was einem "Neutral"-Rating entspricht. Insgesamt wird der Aktie von Aecc Aero Science And bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" erteilt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Aecc Aero Science And diskutiert wurde. An 11 Tagen überwog die positive Kommunikation, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieser Stimmungslage bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.