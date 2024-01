Aecc Aero-Engine Control, ist immer für eine Überraschung gut!

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Aecc Aero-engine Control eine Rendite von -27,39 Prozent, was 27,79 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt 0,38 Prozent, und Aecc Aero-engine Control liegt 27,77 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung rund um die Aktie wurde anhand von Beitragsanzahl und Stimmungsänderung bewertet. Die Beitragsanzahl zeigte eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aecc Aero-engine Control liegt bei 17,7, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 56, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Aecc Aero-engine Control mit 19,9 CNH derzeit -1,53 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -11,08 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.