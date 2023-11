Aecc Aero-Engine Control Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Die technische Analyse des aktuellen Kurses von Aecc Aero-engine Control zeigt, dass der Kurs von 20,87 CNH um -9,65 Prozent unter dem GD200 (23,1 CNH) liegt, was ein "Schlecht"-Signal für die charttechnische Bewertung darstellt. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, 21,08 CNH, was bedeutet, dass ein "Neutral"-Signal vorliegt, da der Abstand -1 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Aecc Aero-engine Control als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -30,61 Prozent erzielt, was 31,51 Prozent unter dem Durchschnitt (0,9 Prozent) im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt 0,23 Prozent, wobei Aecc Aero-engine Control derzeit 30,84 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aecc Aero-engine Control 36, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" weder unterbewertet noch überbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die Dividende liegt Aecc Aero-engine Control mit einer Dividendenrendite von 0,25 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Luft- und Raumfahrt und Verteidigung (1,47 %) um 1,21 Prozentpunkte niedriger. Daraus ergibt sich derzeit die Einstufung "Schlecht".