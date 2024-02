Adyen Parts Sociales ist zurück!

Weitere Suchergebnisse zu "Adyen NV":

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Adyen eingestellt waren. Es gab insgesamt zehn positive und zwei negative Tage, und an zwei Tagen war die Richtung nicht eindeutig. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf der Basis einer Stimmungsanalyse führt. Die Optimierungsprogramme haben mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigt. Insgesamt erhält Adyen daher für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100 normiert. Der RSI für Adyen liegt bei 16,08 und erhält daher eine Bewertung als "Gut". Der RSI25 beläuft sich auf 45,16, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Adyen-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1166,08 EUR. Der letzte Schlusskurs (1201,6 EUR) weicht um +3,05 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Ebenso liegt der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen bei 1155,68 EUR, und auch hier weicht der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt um +3,97 Prozent ab, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Adyen-Aktie für die einfache Charttechnik somit ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnte in den vergangenen vier Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden. Die Stimmungslage hat sich aufgehellt, was zu einer Bewertung mit "Gut" führt. Die Kommunikationsfrequenz hat dagegen leicht abgenommen, was darauf hinweist, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Alles in allem erhält Adyen auf dieser Stufe daher ebenfalls ein "Gut"-Rating.