Adyen Parts Sociales: Kurspotenzial von +120,89%

Die Aktie von Adyen Parts Sociales hat am gestrigen Tag eine negative Entwicklung (-1,51%) verzeichnet und in den vergangenen fünf Handelstagen insgesamt 46,69% an Wert verloren. Die Marktstimmung ist infolgedessen relativ pessimistisch.

Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten für die Aktie liegt bei 1,73 Tsd. EUR – ein Potenzial von +120,89%, wenn sich diese Einschätzung bewahrheiten sollte. Allerdings teilen nicht alle Experten diese positive Prognose aufgrund des jüngsten Trends.

Aktuell sind sieben Analysten der Meinung, dass es sich um einen starken Kauf handelt; weitere 17 halten die Aktie zumindest für kaufenswert aber ohne Euphorie (“Kauf”); 13 bleiben neutral (“halten”) und nur einer schlägt einen “Verkauf” vor. Drei weitere Experten raten sogar zum sofortigen Verkauf.

