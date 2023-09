Adyen Parts Sociales: Analysten sehen Potenzial von +48,27%

Weitere Suchergebnisse zu "Adyen":

Die Aktie von Adyen Parts Sociales hat gestern eine negative Kursentwicklung von -2,36% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich ein Gesamtverlust von -1,24%, was die derzeitige pessimistische Stimmung am Markt unterstreicht.

Doch laut Bankanalysten ist die Aktie aktuell nicht richtig bewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel bei 1,13 Tsd. EUR. Wenn diese Prognose eintreffen sollte, eröffnet dies Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +48,27%. Allerdings stimmen nicht alle Experten mit dieser Einschätzung überein.

Aktuell empfehlen sechs Analysten einen starken Kauf der Aktie und weitere 13 Experten setzen auf “Kaufen”. Achtzehn weitere Experten raten dazu, die Anteilsscheine zu halten; lediglich zwei Finanzexperten sprechen sich für einen Verkauf aus. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei...