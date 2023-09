Adyen Parts Sociales: Analysten prognostizieren ein Kurspotenzial von +67,96%

Weitere Suchergebnisse zu "Adyen":

Die Aktie des niederländischen Zahlungsabwicklers Adyen Parts Sociales schloss am 27.09.2023 bei einem Plus von +3,71%. In den vergangenen fünf Handelstagen verzeichnete das Unternehmen einen Anstieg um insgesamt +6,77%. Die Bankanalysten sehen aktuell ein mittelfristiges Kursziel von 1,13 Tsd. EUR für die Adyen-Aktie.

• Adyen Parts Sociales: Am 27.09.2023 mit +3,71%

• Das Kursziel von Adyen Parts Sociales liegt bei 1,13 Tsd. EUR

• Guru-Rating von Adyen Parts bleibt gleich mit 3,46

Wenn sich diese Einschätzung bewahrheitet, dann könnte dies eine Wertsteigerung in Höhe von bis zu +67,96% bedeuten.

Während sechs Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und weitere dreizehn sie positiv bewerten (“Kauf”), haben sich achtzehn Experten für eine neutrale Bewertung (“halten”) ausgesprochen und nur zwei halten einen Verkauf der...