Adyen Parts Sociales Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Adyen in den sozialen Medien zu verzeichnen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen Rückgang und die Aktie erhielt daher von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Es wurde auch festgestellt, dass über Adyen weniger diskutiert wurde als normal und die Aufmerksamkeit abnahm, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führte.

Jedoch waren die Marktteilnehmer in den sozialen Medien in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Adyen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, und basierend auf einer Stimmungsanalyse erhielt Adyen daher eine "Gut"-Einschätzung. Ebenso haben Optimierungsprogramme in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, die größtenteils in die "Gut"-Richtung zeigten, was zu einer "Gut"-Bewertung führte.

Eine technische Analyse ergab, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Adyen-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 1164,75 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1484,4 EUR deutlich darüber liegt. Auf Basis dieser Analyse wurde die Aktie daher als "Gut" bewertet. Ebenso ergab die Berechnung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von +13,19 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führte.

Der Relative Strength-Index ergab für die Adyen-Aktie einen Wert von 44 für den RSI7, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führte, und einen Wert von 29,07 für den RSI25, der eine "Gut"-Einstufung bedingte. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.